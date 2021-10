Vandali contro la sede Spi Cgil, indaga la digos

Una foto tratta dal profilo Facebook del sindacato Spi Cgil di Genova

Colla nella serratura e uova sul portone: atti vandalici nella sede della Spi Cgil di via Achille Stennio, a Genova Sampierdarena. Sfregiati alcuni manifesti, in particolare il tradizionale volantino dell'Anpi 'W il 25 aprile' che si trova sull'entrata (guarda il video). Ad accorgersene i responsabili degli uffici.



"Un altro gesto squadrista dopo le aggressioni registrate in tutta Italia nelle ultime settimane - hanno scritto sui social i rappresentanti del sindacato - ma noi non ci facciamo intimidire: il nostro lavoro continua".

Sull'episodio indaga la digos. Solidarietà è stata espressa da partiti, associazioni e sindacati. "Un gesto disgustoso", secondo il sindaco di Genova Marco Bucci. "La spirale di tensione non fa bene al Paese", è stato il commento del presidente della Regione Giovanni Toti.