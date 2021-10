Scoperto il proprietario dei cavi crollati dalla Sopraelevata

I cavi crollati dalla sopraelevata di Genova

Il mistero pare svelato. Dopo due giorni di ricerche, gli uffici del comune hanno scoperto a chi presumibilmente appartengono i cavi crollati dalla Sopraelevata di Genova. "Si presume siano utenze dell'Autorità portuale di Genova"- dichiara l'Assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi in risposta in consiglio comunale a una richiesta di chiarimenti del M5S.

E' emerso che la tesata che sosteneva i cavi è la stessa, di cui si trova traccia in un'istanza del 1998 dell'Autorità portuale, in cui l'ente chiedeva agli uffici comunali di poterla prolungare. La certezza arriverà solo quando si potranno ispezionare i cavi, attualmente sotto sequestro. Dall'autorità portuale finora nessuna conferma né smentita, è stata però convocata una riunione ad hoc.