Green pass, ancora presidi e blocchi ai varchi del porto di Genova

Ancora, ancora. All'indomani del debutto del, accompagnato da polemiche e manifestazioni, una parte dei portuali genovesi resta sul piede di guerra. Prima, dalle 4.30 di mattina, con un presidio al varco Etiopia, Sampierdarena. Poi dalle 9 chiuso parzialmente il), al Terminal Traghetti. Possono passare le auto dei passeggeri che devono imbarcarsi, ma non i mezzi pesanti. Attorno alle 11, momenti di tensione con gli auto trasportatori. Un autista ha minacciato di tirare dritto e trascinare via i cassonetti messi in mezzo alla strada come barricate. Chiuso con i bancali anche il, dove però il clima è più disteso. Nel pomeriggio attesa per un nuova manifestazione contro la certificazione verde, in piazza De Ferrari.