Camilla Canepa, secondo i periti "Non aveva patologie pregresse"

I funerali di Camilla Canepa, a Sestri Levante (Ge)

Camilla Canepa "non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco". Lo scrivono il medico legale Luca Tajana e l'ematologo Franco Piovella nella

relazione depositata in Procura ai pubblici ministeri che indagano sul caso. La studentessa di 18 anni, originaria di Sestri Levante, è morta nel giugno scorso all'ospedale San Martino di Genova. Si era vaccinata con Astrazeneca a un open day. La morte per trombosi "è ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid", scrivono i periti. La ragazza era sana, sottolineano, e il modulo di anamnesi è stato compilato correttamente come la somministrazione del vaccino.