Autostrade, dal primo gennaio si torna a pagare sul nodo genovese

Un tratto della A10

Dal primo gennaio 2022 si tornerà a pagare il pedaggio sul nodo autostradale genovese. È uno dei punti previsti nell'accordo, sottoscritto da Aspi e il Ministero delle infrastrutture insieme a Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità Portuale genovese, che stanzia 1,45 miliardi alla Liguria per le opere di compensazione dopo i danni provocati dal crollo del ponte Morandi.

Il capogruppo Pd Alessandro Terrile evidenzia come nel precedente accordo la gratuità fosse prevista fino al 2031. "Rinunciamo a dieci anni di gratuità- denuncia- che, di fatto, pagheranno i genovesi.

Il secondo punto critico, secondo Terrile, riguarda il tunnel subportuale e quello della Val Fontanabuona, compresi entrambi nelle opere da realizzare con parte dei fondi messi a disposizione. L'accordo per queste due infrastrutture, che saranno gestite da Aspi - spiega il capogruppo PD- prevede il pedaggio gratuito, ma allo stesso tempo specifica che, qualora "i fondi previsti non siano sufficienti, la parte eccedente dovrà essere soggetta a remunerazione tariffaria".

"Il Governo ha ritenuto che fosse una scelta più lungimirante prevedere più opere e meno esenzioni e sconti abbondanti" la replica dell'assessore comunale Pietro Piciocchi. A distanza, a margine di una conferenza stampa, risponde anche il sindaco Marco Bucci. "Gli indennizzi sono riferiti ai disagi provocati dal crollo del ponte, non a quelli relativi cantieri autostradali. Se qualcuno si diverte a intorbidire le acque per fare solo polemica strumentale, non è il nostro gioco."