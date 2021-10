Monitoraggio e tracciamento dei contagi da covid a Pieve di Teco, borgo nell'entroterra di Imperia. Su 1.300 abitanti, si registrano 22 positivi. L'Asl1 in uan nota specifica che di questi 12 sono vaccinati e 10 non vaccinati. Non si tratta di un vero e proprio cluster, ma della diffusione del virus in diversi nuclei familiari. Non si registrano comunque ricoveri.