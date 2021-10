"La Terra di Nessuno è anche mia"

"Terra di Nessuno, terra di tutti, giù le mani dagli spazi sociali". Circa 300 attivisti in marcia, dopo il blitz di ieri mattina al Lagaccio. In corteo contro lo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno deciso dal Comune. Da Corso Monte Grappa verso piazza Manin e poi in via Assarotti, quindi da Corvetto fino in via XX settembre per poi terminare in Piazza De Ferrari. Martedì i manifestanti hanno annunciato che saranno a Palazzo Tursi. Uno sgombero, quello del TDN, annunciato da tempo, dopo 27 anni di occupazione.dopo che il Tar a gennaio dato ragione al comune e respinto il ricorso degli occupanti contro lo sfratto per mancato rinnovo della concessione e canoni arretrati non pagati.

L'opposizione in consiglio comunale è critica. Il partito democratico contesta tempi e modalità dell'intervento. Secondo il Pd il comune continua a cambiare idea ma non ha nessun progetto chiaro su cosa fare al posto del TDN . La giunta comunale rivendica il ripristino della legalità, e nega che la tempistica del'intervento sia collegata a scadenze elettorali. Lo spazio sgomberato dovrebbe diventare un Centro educazione ambientale gestito da Amiu.