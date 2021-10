Covid, 87 nuovi casi e un decesso

Laboratorio per i test anti covid

In Liguria sono stati registrati 87 nuovi casi di Coronavirus e un decesso . Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.169 tamponi molecolari e 4.432 tamponi antigenici rapidi. Al momento in tutto il territorio ligure sono 53 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 4 meno di ieri, di cui 6 in terapia intensiva. Sono 2.266, invece, le persone attualmente positive, 10 piĆ¹ di ieri, e 1.488 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.