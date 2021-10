Covid, 70 nuovi positivi e due decessi

Un flacone di vaccino anticovid

Due morti per covid nelle ultime 24 ore in Liguria . Sono due uomini di 83 e 87 anni che erano ricoverati al Galliera. Sono così 4412 i morti da inizio pandemia. Dopo giorni in cui diminuiva il numero degli ospedalizzati, tornano a crescere i malati che hanno bisogno di cure ospedaliere. Sono 59, 6 in più rispetto a ieri. Tra i ricoverati 5 sono in terapia intensiva.



In diminuzione, invece, il numero dei positivi: sono 2242, 24 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi di infezione sono 70, emersi da 2747 tamponi molecolari e 5396 test rapidi. Il tasso di positività è 0,85% (ieri era 1,14%), mentre a livello nazionale è 0,9%. I nuovi positivi sono stati riscontrati 23 nell'area di Genova, 19 nello Spezzino, 13 nel Savonese, 8 nell'Imperiese, 5 nel Tigullio, mentre due casi si riferiscono a cittadini non residenti in Liguria. I guariti sono 92. In isolamento domiciliare ci sono 967 persone, 14 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono1533, erano 1488. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 3773 vaccinazioni. Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 1.019.822.