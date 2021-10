Covid, 60 nuovi positivi in Liguria e nessun decesso

Tamponi rapidi covid

Sono in calo i positivi al covid in Liguria . Sono 2193, 49 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 60 emersi da 2035 tamponi molecolari e 3625 test rapidi. Il tasso di positività è 1,06%, in crescita rispetto allo 0,85% di ieri. I nuovi casi sono stati individuati 22 nell'area di genova, 14 nell'Imperiese, 10 nel Savonese, 9 nello Spezzino e 5 nel Tigullio.



Gli ospedalizzati sono 60, uno più di ieri. In terapia intensiva ci sono 5 malati, come ieri. Non ci sono stati decessi . In isolamento domiciliare ci sono 1007 persone, 40 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1544, erano 1533.



Nelle ultime 24 ore sono state fatte 505 vaccinazioni.