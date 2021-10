Covid, 106 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Analisi di un tampone

Sono 106 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.682 tamponi molecolari e 13.252 tamponi antigenici rapidi. Un aumento notevole di nuovi contagi rispetto all'ultimo periodo dovuto, spiegano da Alisa, da una comunicazione posticipata di alcuni casi di positività.

Nel dettaglio nel bollettino della Regione emesso nel pomeriggio, i dati dei nuovi contagi per territorio:



- IMPERIA (Asl 1): 15

- SAVONA (Asl 2): 13

- GENOVA: 76, di cui:

• Asl 3: 48

• Asl 4: 28

- LA SPEZIA (Asl 5): 0



Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2



Le persone ricoverate in ospedale positive al Covid19, al momento sono 68, 3 in meno rispetto al precedente bollettino, 10 i posti letto occupati in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso registrato.