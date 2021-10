​Cavi si staccano dalla Sopraelevata di Genova, quattro persone ferite

I cavi crollati dalla sopraelevata di Genova

Un grosso cavo lungo circa 200 metri si è staccato dalla Sopraelevata di Genova, probabilmente per il forte vento, trascinandone altri. Quattro persone sono state soccorse per ferite lievi. Una cinquantina le auto danneggiate.

Il luogo è transennato e sorvegliato dalle Forze dell'Ordine. Accertamenti in corso per capire quali siano le utenze coinvolte. Il cavo più grosso, che ha determinato il distacco degli altri, sarebbe un cavo dati, ma Telecom ha smentito che si tratti di materiale di sua proprietà. Gli altri cavi riguardano la pubblica illuminazione e l'Autorità portuale.