Sono 111 i nuovi positivi emersi in giornata emersi dopo 2621 tamponi molecolari e 10797 test rapidi. I ricoverati sono 72, (+5 rispetto a ieri) con 10 pazienti in terapia intensiva. Nessun decesso. 60 le persone guarite.

In Liguria ha completato il ciclo vaccinale il 79,56% della popolazione over 12 e hanno ricevuto la prima dose l'84,75%.