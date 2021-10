Torna la Fiera di Santa Zita nel quartiere genovese della Foce

La Fiera di Santa Zita

Nelle vie delle Foce torna la Fiera di Santa Zita, che anima l'area circoscritta da Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane. La Fiera, si svolge normalmente in aprile, in concomitanza con la festa della santa, protettrice di casalinghe, domestiche e panificatori, ma quest'anno per le misure di prevenzione anticovid è stata posticipata. 180 banchi presenti con merci varie. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, anche se si tratta di fiera all'aperto, sia per gli operatori sia per i clienti. Anche per questa fiera il Comune di Genova ha applicato la regola in base alla quale il green pass è richiesto solo a chi intende acquistare o provare la merce. Non è necessario per passeggiare o curiosare tra le bancarelle.