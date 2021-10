Premio Donna Scrittrice di Rapallo, le tre finaliste

Il Premio Donna Scrittrice Rapallo

Designate le tre finaliste del Premio Donna Scrittrice Rapallo 2021. Sono Silvia Avallone con "Un'amicizia", Elisa Ruotolo con "Quel luogo a me proibito" e Ilaria Tuti con "fiore di roccia". Il premio Opera Prima è assegnato a Martina Merletti per "Ciò che nel silenzio non tace". Il Premio speciale della Giuria va a Nadeesha Uyangoda, per "L'unica persona nera nella stanza". La premiazione si terrà a Rapallo sabato 27 novembre.