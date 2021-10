Il Genoa impatta 0-0 contro il Venezia

Pandev e Ceccaroni

Sfida salvezza a Marassi tra Genoa e Venezia. Alla fine il risultato finale è 0-0 con gli ospiti che resistono alla pressione rossoblù. "Sono dispiaciuto-ha detto Ballardini- nel primo tempo siamo stati ordinati e aggressivi, mentre nella seconda frazione di gioco abbiamo fatto un po' di confusione e questo ha fatto la differenza. La vittoria- ha aggiunto- non è arrivata un po' per demeriti nostri e un po' per meriti degli avversari. Ma non tutti i giocatori stanno onorando la maglia del Genoa". Tornano insistenti le voci di un possibile esonero. Alla nuova proprietà americana piace molto Andrea Pirlo.