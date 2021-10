Genoa, ripartire dopo il Toro

Davide Ballardini, allenatore del Genoa

La trasferta del Genoa con il Toro è terminata con una sconfitta per 3-2. I rossoblu dopo mezz'ora erano sotto di due gol, segnati da Sanabria, uno degli ex, e Pobega, talento scuola Milan passato in granata dopo un'ottima stagione con lo Spezia. Proprio con gli aquilotti la prossima gara, derby Spezia-Genoa, martedì, ore 18:30, stadio Alberto Picco. Genoa a 6 punti, Spezia a 7, necessità di risalire per entrambe le squadre. Di fronte Thiago Motta, un pezzo di storia rossoblu.