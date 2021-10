Mondiali di Ginnastica, le gemelle genovesi tra le migliori in Giappone

Un successo già trovarsi tra le migliori a giocarsi il primato mondiale nella ginnastica artistica. I nomi delle gemelle genovesi Alice e Asia D'Amato chiamati oggi a Kitakyushu, in Giappone, per laNelle qualifiche le due diciottenni si erano piazzate dodicesima e tredicesima, ad appena un millesimo di punto. Nelle gare di oggi hanno avuto un avvio difficile, soprattutto nella prima rotazione, con errori alle parallele asimmetriche e alla trave. Una gara tutta in salita. Bisognerà attendere l'esercizio diin terza rotazione per vederle splendere:, appena 66 millesimi in meno di quanto aveva fatto poco prima la russa Melnikova alla tavola, che alla fine si aggiudicherà il titolo mondiale. Alice chiude ottava, Asia conferma il tredicesimo posto. È un risultato bellissimo per le fate genovesi.