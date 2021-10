Giovannini "La Gronda si farà". Toti "Liguria non può più attendere"

Enrico Giovannini, ministro per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili

"Visto che il soggetto che deve realizzare il progetto della Gronda è Aspi, il progetto è rimasto bloccato dopo il crollo del Ponte Morandi". Il ministro per le Infrastrutture e

le Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini è tornato a parlare della Gronda di Genova, il progetto che rivoluzionerebbe la viabilità cittadina. Soprattutto ha annunciato che "finalmente si è arrivati a una transazione con Aspi che sbloccherà questa situazione". Il ministro ha parlato durante un convegno organizzato da Confindustria alla Stazione marittima di Napoli, replicando al presidente di Confindustria Liguria, Giovanni Mondini. All'intervento del ministro Giovannini sono seguite le parole del presidente della Regione Giovanni Toti: "Tutto quello che la Liguria doveva fare è stato fatto, compresi gli espropri previsti -ha scritto, tra l'altro, in un post- Ci auguriamo che le

parole del ministro Giovannini diano finalmente il via libera all'inizio dei lavori della Gronda, un'opera fondamentale per far uscire la nostra regione dall'isolamento". E ancora, "La Liguria non può più attendere".