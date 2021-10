Martina, confermate le condanne per tentata violenza sessuale

Martina Rossi

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne a tre anni di reclusione per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, per tentata violenza sessuale di gruppo nei confronti di Martina Rossi.



Non fu suicidio, ma il tentativo di sfuggire a uno stupro. Così ha deciso la quarta sezione penale a Roma, mettendo la parola fine ai processi sulla morte della ragazza genovese che il 3 agosto del 2011 precipitò dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, in Spagna.



I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati e hanno ritenuto valida la sentenza della corte d'appello di Firenze, che il 28 aprile scorso li aveva condannati.



"Martina ha cercato di fuggire, mettendo a rischio la sua vita, scavalcando la balaustra del terrazzo, ma non si è gettata con intento suicida. Quando è morta non aveva i pantaloncini, che non sono stati ritrovati, come anche le ciabatte", ha detto nella requisitoria il sostituto procuratore generale della Cassazione, Elisabetta Ceniccola precisando: "La compresenza di Vanneschi ha determinato il rafforzamento del proposito criminale di Albertoni e ha influito negativamente sulla possibilità di difesa di Martina, che si è sentita in soggezione e impossibilitata a difendersi. Fatto che ha impedito alla ragazza di uscire dalla stanza usando la via più facile, la porta".