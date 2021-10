Il Viminale alle imprese portuali: più tamponi ai lavoratori

Parola d'ordine: operatività. I porti non si possono fermare e per scongiurare il rischio di compromissione nel caso di un alto numero di addetti senza green pass, il Viminale ha raccomandato in una circolare alle imprese del settore "di mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti", precisando che gli operatori economici "potranno valutare, nella piena autonomia, ogni possibile modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione del green pass da parte dei dipendenti sprovvisti".



Si temono, insomma, "gravi difficoltà" derivanti dal mancato possesso della certificazione verde, obbligatoria da venerdì 15 ottobre. Le raccomandazioni sono contenute in una circolare firmata dal capo di gabinetto, Bruno Frattasi: "Misure urgenti per garantire lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening". Nel corso di una serie di incontri interministeriali, è stata condivisa l'esigenza di procedere a un immediato monitoraggio dei dipendenti effettivamente sprovvisti" in ambito portuale del green pass, al fine

"di un quadro valutativo sulla possibile incidenza di eventuali defezioni". Si vuole evitare "il possibile impasse derivante da un numero troppo elevato di dipendenti senza certificazione".



Forti perplessità sono state espresse in particolare dai portuali di Trieste e dai sindacati confederali del settore trasporti.