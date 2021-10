Ad una start up genovese il Premio Top of the Pid 2021

Campo da calcio

Una start-up genovese ha conquistato il premio nazionale "Top of the Pid" delle Camere di commercio italiane. Si chiama Replayer e ha sviluppato una piattaforma web pensata per lo sport dilettantistico, che permette di gestire la prenotazione online dei campi da gioco, le video-registrazione delle partite giocate, la gestione e sharing dei propri file con contenuti multimediali. Lo scopo- si legge nella nota della Camera di Commercio- è valorizzare lo sport dilettantistico e offrire servizi agli sportivi, ai loro familiari e ai soggetti che gestiscono impianti sportivi (palestre, piscine, campi outdoor e indoor).