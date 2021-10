Presidio e corteo di solidarietà per la CGIL

Il presidio sotto la sede della Cgil a Genova-Cornigliano

Manifestazione per la CGIL

Camere del lavoro aperte e presidiate a Genova e in tutta Italia. È la reazione dei sindacati all'assalto alla sede nazionale a Roma a margine della manifestazione contro il green pass. Un atto che i sindacati non esitano a definire di stampo fascista e squadrista. A Cornigliano decine di persone. Attivisti volontari, lavoratori di tutte le sigle. In collegamento con l'assemblea nazionale di Roma. Annunciata una manifestazione nazionale per sabato 16 ottobre a Roma.

In tarda mattinata i manifestanti si sono mossi in corteo fino a Piazza Maissena.