No green pass: bloccati i varchi Etiopia e Albertazzi

Proteste al varco di Ponte Etiopia

Proteste a Genova nel giorno dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Un gruppo di portuali sta bloccando dall'alba di questa mattina il varco di ponte Etiopia, uno dei principali accessi al bacino di Sampierdarena, con uno striscione che recita "No green pass, no fascisti".



Da svariate ore l'operatività dello scalo è nulla. Fuori, resta il presidio dei lavoratori senza green pass. Appena una cinquantina di camalli, che stamani stazionavano davanti ai cancelli, sono riusciti a entrare.



Da metà mattinata non si può passare neanche attraverso l'accesso del varco Albertazzi. Una delegazione del coordinamento vorrebbe ostruire, come terzo tentativo, anche quello di San Benigno, per chiudere l'intero bacino portuale di Sampierdarena. Gli autisti dei camion tentano infatti l'ingresso da altri varchi prima di essere bloccati definitivamente.

Momenti di tensione si sono avuti quando un automobilista ha tentato di entrare da varco Etiopia ed è stato bloccato e allontanato dal picchetto dei no green pass. L'uomo è sceso dalla macchina urlando "andate a vaccinarvi e guadagnatevi la pagnotta". Lo scontro è stato evitato grazie all'intervento di alcuni agenti di polizia in borghese e di un rappresentante dello stesso Coordinamento dei lavorarori portuali che ha organizzato la protesta.