Razzismo, la trappola delle categorie secondo Thuram

Lilian Thuram, ex calciatore e scrittore

Le categorie sono la trappola più grande in cui si cade quando si parla di persone. Questo è il pensiero di Lilian Thuram, ex calciatore e autore di saggi. L'ultimo, Il Pensiero bianco, è inserito tra le presentazioni al Festival della Scienza e per parlarne il campione è venuto negli studi Rai di Genova.



Secondo Thuram, la scienza può aiutare a combattere il razzismo: lo sa bene, lui nato a Pointe-à-Pitre in Guadalupa: ha vissuto anche in campo, alla Juventus e al Parma, l'aggressione dei cori razzisti.



Nel video l'intervista integrale, con la ricetta del campione per abbattere i pregiudizi.