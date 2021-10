Oltre quarantamila per i Rolli Days, 10% sono turisti stranieri

I Rolli Days

Ultimo giorno dei rolli days, che con 41 mila visitatori hanno segnato il tutto esaurito. Trentacinque palazzi storici in tutta genova, prossimo appuntamento a maggio. Il 60% circa dei visitatori è genovese, la restante parte proviene dal resto della Liguria e dalle altre regione, un 10% è rappresentato da turisti stranieri. Una straordinaria occasione per conoscere palazzi di solito interdetti al pubblico e talvolta anche incontrare anche i nobili che ancora oggi li abitano.

Il prossimo appuntamento sarà il prossimo maggio. Si ipotizza una formula di più giorni per aumentare il numero di visitatori ammessi.. Ma vediamo che cosa sono i Rolli e il senso della loro riscoperta nel servizio di Fabrizio Assandri.