​Sciopero generale Cobas, migliaia in corteo a Genova

Manifestazione e corteo Cobas a Genova

Aggiornamento ore 13. Corteo spezzato in due. Sìcobas, Usb, Calp, Genova Antifascista e Cub stanno manifestando con petardi e fumogeni sotto la sede di Confindustria. La componente no green della manifestazione si è spostata verso il palazzo della Prefettura.



Aggiornamento ore 12. Riaperta la sopraelevata, traffico ancora in tilt. Cambio di programma per il corteo. Una parte dei manifestanti è intenzionata a percorrere corso Aurelia Saffi per raggiungere la sede di Confindustria, l'altra manifesterà attraverso via San Lorenzo e via XX settembre.



Genova, Sciopero generale indetto da Cobas, Usb e tutto il sindacalismo di base (Cub, Unicobas, Sgb, Orsa). A Genova quasi 3000 le persone sono scese in piazza "contro l'insieme delle politiche del governo Draghi. Il lungo corteo, partito dal Terminal Traghetti, si è diviso in due: una parte si è diretta in via Buozzi, l'altra è salita sulla Sopraelevata che è stata chiusa al transito. I due cortei si ritroveranno in piazza Caricamento.

In corteo anche tanti no green pass che ieri in un comunicato hanno preso le distanze dall'assalto alla sede nazionale della CGIL. Si è trattato di "un piccolo gruppo organizzato che è riuscito a sfruttare la forza della massa di migliaia di cittadini democratici per portare avanti la propria agenda" -si legge nel comunicato in cui hanno anche chiarito che " il movimento contro il Green Pass a Genova è impermeabile a queste infiltrazioni".

In atto anche un blocco all'ingresso del porto di Genova, a ponte Etiopia.