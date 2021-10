Spezia-Genoa, è ancora derby

La sconfitta nel derby con la Sampdoria, 2-1 a Marassi per i blucerchiati, il. Gli allenamenti sono ripresi subito sul terreno del Comunale di Follo. Scarico per i titolari della partita di ieri sera; riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche e partitella finale per il resto del gruppo. Domani mattina nuova seduta di allenamento. Tanti gli ex, tra tutti proprio mister(foto), già giocatore e allenatore dei rossoblu.