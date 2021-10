Spezia in rimonta, 2-1 alla Salernitana

Thiago Motta, allenatore Spezia Calcio

La vittoria è arrivata in rimonta e conta moltissimo, trattandosi di una sfida salvezza. Spezia-Salernitana è terminata 2-1 per i bianchi di casa, 3 punti che portano a quota 7 gli aquilotti, momentaneamente davanti alla Samp, in campo domani a Cagliari, e al Genoa, che aspetta a Marassi il Sassuolo. I gol della gara con i campani: vantaggio ospite al 39' con Simy; pareggio dei padroni di casa, al 51' con Strelec, per l'1 a 1. Gol vittoria al 76', autore Kovalenko per il 2-1, risultato definitivo dopo 8' di recupero.