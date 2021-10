Tampone

Dopo l'entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass, è record di tamponi in Liguria. Secondo l'ultimo bollettino arrivato dalla Regione, sono 15.169 i test effettuati in 24 ore, 12.339 tamponi antigenici rapidi e 2.830 tamponi molecolari. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, sui 2.546.866 dosi consegnate, ne sono state somministrate 2.219.746, pari all'87 %. I vaccinati con due dosi sono 1.044.820. Le terze dosi somministrate sono a oggi 12.619.