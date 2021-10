Incidente in pista di downhill, muore biker ligure

Un percorso di downhill

Si chiamava Andrea Pastor e aveva 38 anni il biker di Pigna (Imperia) morto con la sua bici in un percorso di downhill ,sbattendo violentemente contro una rampa della pista. L'incidente a Viola Saint Greè, in provincia di Cuneo, dove c'è un'area attrezzata per questa disciplina.



Oltre ai carabinieri è intervenuto anche l'elisoccorso, ma sono stati vani i tentativi dei sanitari di rianimare il trentenne.



La notizia dell'incidente mortale si è diffusa rapidamente nel piccolo centro di Pigna, in alta Val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia, lasciando tutti affranti. Il sindaco si è messo a disposizione per dare assistenza alla famiglia. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Ceva.