Allerta gialla, è scattata su centro e levante ligure

Maltempo (archivio)

È scattata alla mezzanotte l'Allerta Gialla per temporali emanata da Arpal e in vigore sul centro-levante della Liguria.

Gli orari:

sul centro regione, zona B, dalle 00.00 alle 16.00

sul levante e entroterra di levante, dalle 00.00 alle 19.00



Sono previste piogge diffuse, con rovesci e temprali anche di forte intensità in estensione verso la costa. Venti da nord sul centro-ponente, da sudest sul levante, dove il mare sarà fino a molto mosso.



Le temperature, stazionarie oggi, vedranno domani un aumento delle minime e un successivo calo termico dalla serata. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.