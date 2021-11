Incomincia l'avventura di Andriy Shevchenko

Shevchenko, nuovo allenatore Genoa

Il vento ucraino da oggi soffia sul Genoa: in una giornata di aria fredda è incominciata l'avventura di Andriy Shevchenko, nuovo allenatore rossoblu. Il primo contatto ufficiale è avvenuto al campo sportivo Pio XII di Pegli, dove Sheva, atterrato all'aeroporto Cristoforo Colombo, è giunto poco prima delle h. 14: entrato a Villa Rostan ha incontrato il personale; poi, si è affacciato sul campo di allenamento.

La sensazione è che il Genoa sia di fronte a una svolta internazionale: la nuova proprietà americana del fondo 777 Partners, che il 15 novembre completerà l'acquisto della società, ha puntato sull'allenatore ucraino, investendo molto: circa due milioni all'anno per lui, sette milioni per tutto lo staff. L'accordo è siglato sino a giugno 2024. Sheva in campo è stato un attaccante fenomenale, dotato di velocità, tecnica e lucidità: con la maglia del Milan ha vinto nel 2003 la Coppa dei Campioni, segnando in finale il rigore decisivo, ed è stato nel 2004 pallone d'oro. In panchina ha propiziato il rilancio della nazionale ucraina, guidata dal 2016 al 2020, portata nelle prime otto squadre agli ultimi europei. Non ha invece grandi trascorsi come allenatore di club, ma è affiancato da Mauro Tassotti, vice allenatore per anni di Carlo Ancelotti, persona capace, equilibrata ed esperta. A loro spetta il compito di risollevare le sorti del Genoa, che dopo dodici giornate ha vinto solo una partita e si trova al terzultimo posto in classifica a 9 punti ex aequo con la Sampdoria. Si tratta di una squadra in cerca di identità: non c'è riuscito Davide Ballardini, che l'anno scorso condusse il Grifone alla salvezza. Da domani ci proverà Schevchenko, 101° allenatore della storia del Genoa.