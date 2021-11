Ciro Grillo e i suoi amici rinviati a giudizio per violenza sessuale

Ciro Grillo

Il gup di Tempio Pausania decide il rinvio a giudizio per Grillo jr e i suoi tre amici genovesi Vittorio Laura, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. I quattro sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e per la violenza sessuale nei confronti della sua amica. I quattro saranno processati con rito ordinario. La prima udienza è stata fissata per il 16 marzo.

A rappresentare l'accusa nel processo sarà Gregorio Capasso, procuratore di Tempio Pausania, che si è limitato a dichiarare: "L'impianto accusatorio ha retto. È stata accolta la nostra richiesta, ora si farà un processo e si vedrà".