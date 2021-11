Covid, 232 nuovi positivi. Ricoveri stabili

Un obiettivo, fermare la risalita dei contagi, più strade, ancora in via di valutazione: rilasciare il green pass solo a chi è vaccinato o guarito, eliminando quindi i tamponi, ridurne la durata da 12 a 9 mesi per dare una spinta alle terze dosi, rilasciare il certificato verde anche ai giovanissimi dopo l'avvio della campagna per la fascia di età dai 5 agli 11 anni che potrebbe scattare entro Natale.

232 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 14500 tamponi, in calo rispetto a ieri. Così come i ricoveri, uno in meno. Degli otto pazienti in terapia intensiva, sette non sono vaccinati. E si registra un decesso, una donna di 92 anni a Genova.

E proprio poiché, come dimostrano i dati, nei reparti di malattie infettive la maggior parte dei posti letto è occupata da pazienti con il Covid che non si vogliono vaccinare - in un caso al Galliera è saltato per questo il ricovero di un malato oncologico - il fronte vaccini è quello su cui le istituzioni insistono: dal primo dicembre gli over 40 che hanno completato il ciclo potranno prenotare la terza dose. Lo possono già fare gli over 60 e chi ha fatto il Johnson&Johnson.