Una persona su cinque a rischio povertà

Una strada affollata di gente

Una persona su cinque in Liguria è a rischio povertà, in quanto il loro reddito disponibile non arriva al 60% del reddito medio; la situazione si sta complicando: alle povertà storiche si sono aggiunti i disagi provocati dal coronavirus. L'analisi è stata tracciata nel II congresso di Legacoopsociali Liguria, al circolo CAP di Genova. "La cooperazione sociale -hanno affermato Mattia Rossi, presidente Legacoop Liguria e Alessandro Frega, presidente Legacoopsociali Liguria- può dare risposte e servizi concreti; particolarmente, nella pandemia ha dimostrato di svolgere un ruolo importante".

Le risorse ci sono: il Sindaco di Genova Marco Bucci ha comunicato che quest'anno il Comune ha messo a disposizione dei servizi sociali 66 milioni di euro, una quota in continua crescita. Ora si tratta di concordare progetti che vadano a risolvere gli effettivi bisogni, tenendo conto dell'invecchiamento della popolazione: in Liguria il 29% degli abitanti è sotto i 35 anni (mentre in Europa in media si attesta al 30%) e un altro 29% è sopra i 65. Si tratta, quindi, coordinare il più possibile gli interventi sociali e quelli sanitari.