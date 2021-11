Offerta 777 Partners a Schevchenko: pronto contratto triennale

Schevchenko dopo l'eliminazione dell'Ucraina ai quarti di Euro 2020 contro l'Inghilterra

Davide Ballardini aveva ormai le ore contate, come allenatore del Grifone, dopo il 2-2 di Empoli. In un tweet la conferma ufficiale dell'esonero: il tecnico romagnolo è stato sollevato dall'incarico. Ora il presente e il futuro del Genoa hanno il nome di Andriy Schevchenko.

L'ex cannoniere del Milan, Pallone d'Oro 2004, da commissario tecnico ha portato la Nazionale del suo Paese, l'Ucraina, ai quarti di finale agli ultimi Europei. Ora sta per firmare un contratto triennale con la società rossoblù. Potrebbe arrivare a Genova già lunedì. La sosta gli consentirà di avere più tempo per preparare il suo debutto casalingo con la Roma di domenica 21 novembre.



La nuova proprietà statunitense di 777 Partners ha voluto puntare a lungo termine su un profilo internazionale, per impostare un progetto di ampio respiro e, nell'immediato, risollevare le sorti della squadra impelagata nelle zone basse, con 9 punti dopo 12 giornate.



Un cammino che è stato fatale a Ballardini, arrivato al passo d'addio alla sua quarta esperienza con il Genoa. La scorsa stagione era subentrato a Maran a dicembre 2020, prendendo la squadra al penultimo posto a 7 punti e portandola ancora una volta alla salvezza. Era poi stato confermato da Preziosi, anche se il feeling fra patron e tecnico non è mai sbocciato (guarda il servizio del Tgr Liguria).

Ora 777 Partners, che il 15 novembre, con il closing, perfezionerà definitivamente l'acquisto del Grifone, lo congeda. Il Genoa ha scelto Shevchenko, Shevchenko ha scelto il Genoa, per misurarsi con il campionato italiano. Lo attende un compito non facile, ma certo stimolante.