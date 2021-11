Incidente A 10, la vittima è la 18enne Martina Riberti

Martina Riberti, 18 anni

Si chiama Martina Riberti la giovanissima vittima dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7 sull’autostrada A10, tra i caselli di Albisola e Celle Ligure, in direzione levante. La ragazza, 18 anni, era a bordo di una Mini rossa, guidata da un giovane di 23 anni. Per cause ancora da accertare la vettura si è schiantata, con un impatto violentissimo, contro il guard rail all'ingresso della Galleria Fighetto. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare la ragazza. Nell'incidente è morto anche il cane che era con lei nell'auto. Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo all'Ospedale San Paolo di Savona.

Ancora da accertare nel dettaglio la dinamica dell'incidente e soprattutto le ragioni del violento urto. Il ragazzo, secondo quanto riferito, per il momento non è stato in grado di ricostruire l'accaduto.

L'auto incidentata, una vittima



Nessun altro mezzo è stato coinvolto, ma le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti. Con la necessaria chiusura del tratto di autostrada - anche per effettuare i rilievi del caso da parte della polizia stradale e dell'autorità giudiziaria - si sono formate lunghissime code sia sulla A10 da Savona in direzione Genova, sia sulla statale Aurelia tra Albisola e Celle. L'autostrada è stata riaperta al traffico poco dopo le 10, inizialmente a una sola corsia.