La Samp batte in rimonta il Verona per 3 a 1

Ekdal segna il 2 a 1 al 77'

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria che batte il Verona per 3 a 1 e si allontana dalla zona retrocessione, agganciando Venezia e Sassuolo in tredicesima posizione con 15 punti.

Il Verona passa in vantaggio al 37' con la rete di Tameze, la Samp pareggia al 51' con Candreva. Eccezionale rimonta della squadra di D'Aversa nel secondo tempo con Ekdal al 77'. A chiudere la gara la rete di Murru al 90' che segna, al suo primo gol in serie A, il 3 a 1 definitivo. Una vittoria che allontana le ombre su D'Aversa e la società nonostante i tifosi abbiano comunque contestato il Presidente Ferrero invocando l'arrivo di Gian Luca Vialli.