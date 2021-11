Martina Carraro conquista l'oro ai Campionati Europei in vasca corta a Kazan, in Russia. Con una strepitosa rimonta riesce ad imporsi sulle avversarie precedendo di 24 centesimi la russa Evgeniia Chikunova e l'estone Eneli Jefimova arrivate seconde ax aequo. Per ritrovare un'altra azzurra dobbiamo scendere alla quinta posizione con Arianna Castiglioni (1'04"75).