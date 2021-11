Operaio muore schiacciato dai tubi in un deposito a San Quirico

Il deposito dove è avvenuto l'incidente

Infortunio mortale a San Quirico, a Genova. Un operaio è morto mentre lavorava in un cantiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione l'operaio, 48 anni, è rimasto schiacciato da grossi tubi che si sono staccati da una gru che li stava spostando. Dalle prime informazioni si sarebbe rotta una cinghia che li ha fatti cadere.



Il luogo dove è avvenuto l'incidente mortale è il deposito di oli minerali Sigemi a San Quirico. Il pubblico ministero Stefano Puppo ha disposto il sequestro dell'area e si sta recando sul posto per i rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco per gli accertamenti tecnici.



Dopo questa nuova tragedia sono intervenuti i sindacati. Filctem e Fiom Cgil sottolineano che "le norme di prevenzione e formazione sono due capitoli definiti di spesa e sono l'unico strumento per garantire la sicurezza in ambito lavorativo". La Cisl, invece, ricorda di "aver chiesto con forza l'adozione di provvedimenti definitivi, l'ultima volta meno di due mesi fa, quando un altro operaio perse la vita precipitando da un ponteggio - dicono Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, e Marco Granara, responsabile Ast Cisl Genova -. Oggi ci troviamo di fronte all'ennesima tragedia che conferma che la sicurezza sul lavoro, che dovrebbe essere la priorità numero uno per tutti e a tutti i livelli, sta evidentemente e velocemente peggiorando. Non conosciamo la causa dell'incidente, ma quando un lavoratore muore non è mai una fatalità, ma una cosa evitabile". La Uil chiede alla prefettura "lo stato di calamità per le morti bianche: occorre darsi una mossa per questa lunga scia di sangue, le misure adottate fino a questo momento sono insufficienti", afferma Fabio Servidei, segretario confederale regionale.