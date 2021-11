"Il futuro è nostro"

Genova, Il corteo degli studenti

Corteo degli studenti per chiedere investimenti per la scuola, una revisione degli ingressi scaglionati e assemblee in presenza.

La manifestazione organizzata dalla Rete degli Studenti di Genova è iniziata alle 9, tra le adesioni quella del Coordinamento medi internazionalisti e del Collettivo Edera; partiti dalla stazione Brignole gli studenti stanno percorrendo il centro città diretti in piazza Matteotti