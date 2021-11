Thiago Motta, allenatore Spezia Calcio

Hanno domato il Toro con un bel colpo d'ala, gli aquilotti. La banderilla l'ha piazzata Sala, autore di una bordata, e in casa Spezia ora si respira una nuova atmosfera. Ottimo passo avanti in classifica, che ora segna quota 11, con la terza vittoria in campionato in 12 giornate e la difesa che finalmente non ha incassato reti: non accadeva da 27 turni (guarda il servizio con l'intervista al tecnico spezzino Thiago Motta).