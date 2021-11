Allerta meteo, prolungata fino alle 18 sul centro levante

Allerta Meteo Arpal

Arpal ha prolungato l'allerta gialla per temporali in Liguria fino alle 18 di questo pomeriggio sul centro levante. Sono attese piogge diffuse e persistenti soprattutto a levante e poi un miglioramento. Dopo una temporanea attenuazione si registrerà invece una successiva ripresa delle precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente dalla serata di oggi e almeno fino alla mattinata di domani, lunedì 15 novembre.

Nelle ultime ore i fenomeni sono stati concentrati sul centro Levante con intensità fino a moderate (24.2 millimetri in un'ora a Portovenere) mentre, nelle ultime 12 ore, spiccano i 39.2 millimetri di Rapallo e i 38.8 di Santa Margherita Vara (Carro, La Spezia).