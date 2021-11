Nada Cella

La Polizia diffonde alla cittadinanza due nuovi audio e lancia un appello ai cittadini per rintracciare l'autrice della telefonata. La conversazione risale al 9 agosto 1966, la voce è quella di una donna: "Stanno tutte zitte- dice- ma eravamo diverse. Io non faccio nomi, ma eravamo diverse. Io non so perchè le altre non parlano. Eravamo in cinque"

audio telefonata1