Autobus contro la violenza sulle donne

Uno bus privato destinato agli studenti

Gli autobus urbani ed extraurbani della Liguria veicoleranno messaggi contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare i cittadini in vista della Giornata internazionale del 25 novembre . Gli autobus coinvolti, brandizzati con un bollino di colore rosso sui sedili e con lo slogan sulle fiancate "Qui non c'è posto per la violenza" saranno dieci extraurbani, dieci urbani e uno decorato integralmente a Genova, sei a Imperia, otto a Savona e sei alla Spezia.



"I recenti fatti di cronaca ci dicono come il tema della violenza sulle donne sia ben distante dall'essere debellato- commenta l'assessore regionale alle Pari opportunità, Simona Ferro- anzi, dopo il lockdown c'è stata una decisa recrudescenza ed è per questo che abbiamo pensato a una campagna di sensibilizzazione che sia protratta nel tempo, perché il tema della violenza non si affronta un giorno l'anno, ma deve essere trattato come una vera e propria emergenza quotidiana".