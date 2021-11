Cinghiale ferisce una persona nella notte e poi fa irruzione in un vivaio

I vasi rovesciati dopo il passaggio del cinghiale

Questa mattina un cinghiale di medie dimensioni, dopo aver ferito una persona nella notte in via Salgari a Genova Pegli, spaventato e inseguito dalle guardie regionali, è entrato in un vivaio della zona, danneggiando diverse piante incontrate sul percorso durante la fuga.



L’attività commerciale è stata obbligata a chiudere al pubblico per tutta la mattinata , per permettere alle guardie zoofile di svolgere il proprio lavoro e mettere in sicurezza la zona.