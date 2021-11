Un cinghiale taglia la strada, un'auto precipita nella scarpata

Il soccorso dei Vigili del Fuoco

Incidente nella notte a Zoagli, in località Pozzetto. Una giovane donna stava transitando con la sua auto, quando all'improvviso un cinghiale le ha tagliato la strada. Ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata nella fascia sottostante, facendo un volo di sei metri. La donna è rimasta lievemente ferita ed è ora all'Ospedale San Martino per accertamenti. Dopo essersi capottata, è rimasta bloccata all'interno della vettura ed è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco con un'autoscala.