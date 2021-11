A10, secondo fine settimana di code infinite

Lungo code in A10

Per il secondo fine settimana consecutivo lunghe code sulla A10 in entrambe le direzioni. A mandare in tilt il traffico la chiusura in uscita dei caselli di Genova Pegli e Prà sulla A 10 in direzione Ventimiglia per lavori e lo scambio di carreggiata collegato a cui nel primo pomeriggio si è aggiunto anche un incidente. La chiusura e' programmata sino a lunedì mattina e verrà ripetuta anche il prossimo fine settimana, in vista dello stop ai lavori nei cantieri per il periodo natalizio.