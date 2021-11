I numeri della pandemia: Sono 118 i nuovi positivi al Covid in Liguria, a fronte di 3.162 tamponi molecolari e 11.611 antigenici rapidi effettuati. 91 i ricoverati, 3 in piu' di ieri. Di questi, 11 sono in terapia intensiva. Il bollettino non riporta nuovi decessi.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 6091 vaccinazioni, di queste solo 299 sono prime dosi e oltre 3300 terze dosi.